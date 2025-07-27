Военный ВСУ расстрелял командира и вышел к бойцам России: карта СВО на Украине 27 июля

ВС РФ продвигаются в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР.
Военнослужащий украинских войск расстрелял командира, чтобы спастись от вынужденного прибывания на фронте. После этого он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ. Армия России продвигается сразу по нескольким направлениям: бойцы развивают наступление по направлению к городу Сумы в Сумской области, под Купянском в Харьковской и у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. На фоне успехов российских войск командование ВСУ перемещает свои штабы глубже на Украину. Об изменении линии фронта и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
Боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен.
Украинский военный расстрелял своего командира и нескольких его приближенных и вышел к российским войскам, чтобы сдаться в плен. Он рассказал, что попал на фронт после того, как его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). В части он вступил в конфликт с командиром из-за ротации войск, который перерос в стрельбу.
Сумское направление.
Военнослужащие ВС РФ, десантники рязанского 137 полка ВДВ выявляют огневые позиции, пункты управления дронов и украинскую пехоту в Сумской области. За этим следует их планомерное уничтожение и продвижение российских штурмовых групп к городу Сумы, отмечает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Харьковская область.
Российские военнослужащие нащупывают слабые места украинских войск в Харьковской области, совершают рывки и занимают новую территорию, в частности, у села Меловое. Здесь бойцы РФ действуют сразу по трем направлениям, что затрудняет реагирование для ВСУ. «Поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Купянское направление.
Армия России атакует и продвигается вперед. Операторы ударных дронов уничтожают позиции ВСУ, пишет тот же канал.
ДНР.
Константиновское направление.
ВС РФ активно наступают на город Константиновка и бьют дронами по пунктам дислокации ВСУ. Появляется информация о том, что российские бойцы освободили село Александров-Калиново, которое находится рядом с селом Яблоновка на пути к Константиновке. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. Также ВС РФ продвигаются у поселка Курдюмовка и наступают у Дзержинска.
Красноармейское направление.
Подразделения армии России продвинулись в селе Федоровка и закрепились на его восточных окраинах. Так бойцы ВС РФ развивают успех после освобождения села Новоторецкое у города Родинское. «Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются. Рельеф местности им позволяет вести оборонительную деятельность», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Днепропетровская область.
Командование ВСУ перебрасывает штабы подразделений из города Днепропетровск (украинское название — Днепр) в западные регионы страны. Это связано с продвижением линии фронта к областному центру.
Ростовская область.
Дрон ВСУ попал в автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области. Машина загорелась, из нее не смогли выбраться двое братьев: челюстно-лицевой хирург из Калмыкии Мирослав Насанкаев, работавший в Москве, и его двоюродный брат.