Военный ВСУ расстрелял командира и вышел к бойцам России: карта СВО на Украине 27 июля

Военнослужащий украинских войск расстрелял командира, чтобы спастись от вынужденного прибывания на фронте. После этого он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ. Армия России продвигается сразу по нескольким направлениям: бойцы развивают наступление по направлению к городу Сумы в Сумской области, под Купянском в Харьковской и у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. На фоне успехов российских войск командование ВСУ перемещает свои штабы глубже на Украину. Об изменении линии фронта и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.