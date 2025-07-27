Европа заигрывает с Азербайджаном, чтобы избавиться от зависимости от газа РФ

Несмотря на то, что доля азербайджанского газа в общем объеме импорта ЕС относительно невелика — около 4,3%, в отдельных странах его значение существенно выше. Сейчас роль Азербайджана особенно заметна в странах, подключенных к «Южному газовому коридору». Так, по словам аналитика, на его долю приходится до 40% импорта природного газа в Болгарии, а также 15% — в Италии и Греции. Несмотря на сравнительно скромный общий вклад Азербайджана в газовый баланс Европы, интерес к дальнейшему увеличению поставок сохраняется.