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В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

В Надеждинском районе Приморского края произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

В Надеждинском районе Приморского края произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. По данным прокуратуры региона, утром 27 июля 41-летний водитель иномарки не справился с управлением на трассе между селом Сиреневка и посёлком Мирный.

В результате машина столкнулась с дорожным знаком и опрокинулась в кювет. В аварии пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних — 17-летнего и 11-летнего мальчиков. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП и даст оценку законности решения, которое будет принято по результатам проверки», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты стали мишенью для телефонных мошенников.