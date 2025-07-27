В Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля

В результате машина столкнулась с дорожным знаком и опрокинулась в кювет. В аварии пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних — 17-летнего и 11-летнего мальчиков. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.