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Спецпосланник Трампа обозначил сроки решения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил стремление добиться урегулирования конфликта на Украине и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу.

Уиткофф заявил, что хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил стремление добиться урегулирования конфликта на Украине и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор… Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке… я думаю, это будет главными достижениями», — подчеркнул Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире Fox News.

Ранее в США впервые публично назвали имя возможного претендента на пост главы государства после Дональда Трампа. Как заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, по его мнению, мог бы стать достойным кандидатом на высший государственный пост.

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