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ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили сразу после нападения от своих кураторов 135 тысяч рублей, которые были перечислены одному из них — Шамсидину Фаридуни — на банковскую карту. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024 непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта со счета Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. в сумме не менее 135 тыс. рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию Российской Федерации», — сказано в материалах дела.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан».