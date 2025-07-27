ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили сразу после нападения от своих кураторов 135 тысяч рублей, которые были перечислены одному из них — Шамсидину Фаридуни — на банковскую карту. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.