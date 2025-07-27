В Красноярске мужчина предстанет перед судом за находку, обернувшуюся кражей

Действия мужчины квалифицированы как кража, и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.