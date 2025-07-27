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В Красноярске мужчина предстанет перед судом за находку, обернувшуюся кражей

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу телефона, который он нашел на улице.

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу телефона, который он нашел на улице.

В полицию обратилась жительница микрорайона Пашенный, сообщив о пропаже своего смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. Женщина рассказала, что потеряла телефон, когда ходила в магазин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Мужчина признался, что нашел телефон на земле и решил оставить его себе. Он извлек сим-карты и сдал гаджет в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Действия мужчины квалифицированы как кража, и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката.