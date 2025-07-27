В Красноярске мужчина предстанет перед судом за находку, обернувшуюся кражей

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу телефона, который он нашел на улице.
В полицию обратилась жительница микрорайона Пашенный, сообщив о пропаже своего смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. Женщина рассказала, что потеряла телефон, когда ходила в магазин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Мужчина признался, что нашел телефон на земле и решил оставить его себе. Он извлек сим-карты и сдал гаджет в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Действия мужчины квалифицированы как кража, и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката.