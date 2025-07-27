Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов нарушено из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области движение поездов оказалось нарушено из-за атаки украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру. Инцидент произошел на станции Жутово в Октябрьском районе, где в результате атаки было повреждено электроснабжение контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Обломки БПЛА нарушили работу железной дороги под Волгоградом (фото из архива).

В Волгоградской области движение поездов оказалось нарушено из-за атаки украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру. Инцидент произошел на станции Жутово в Октябрьском районе, где в результате атаки было повреждено электроснабжение контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги», — написали в telegram-канале ведомства. Волгоградская транспортная прокуратура осуществляет контроль за обеспечением прав пассажиров в условиях задержек движения поездов.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 27 июля системы ПВО успешно предотвратили атаку украинских дронов на объекты, расположенные в регионе. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Вместе с тем падение фрагментов уничтоженных БПЛА вызвало перебои в электроснабжении контактной сети железнодорожной линии на территории Октябрьского района.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше