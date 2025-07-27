Движение поездов нарушено из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

Обломки БПЛА нарушили работу железной дороги под Волгоградом (фото из архива).
В Волгоградской области движение поездов оказалось нарушено из-за атаки украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру. Инцидент произошел на станции Жутово в Октябрьском районе, где в результате атаки было повреждено электроснабжение контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.
«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги», — написали в telegram-канале ведомства. Волгоградская транспортная прокуратура осуществляет контроль за обеспечением прав пассажиров в условиях задержек движения поездов.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 27 июля системы ПВО успешно предотвратили атаку украинских дронов на объекты, расположенные в регионе. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Вместе с тем падение фрагментов уничтоженных БПЛА вызвало перебои в электроснабжении контактной сети железнодорожной линии на территории Октябрьского района.