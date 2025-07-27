Аферисты обвинили хабаровчанку в поддержке врагов и развели её на 0,5 млн

Под давлением звонящего женщина испугалась и поверила в рассказ. Её предупредили, что в случае отказа от сотрудничества домой приедет группа с обыском. Мошенник также уверял, что сотрудники банка замешаны в преступной схеме, и раскрыть их можно только при её содействии.