Аферисты обвинили хабаровчанку в поддержке врагов и развели её на 0,5 млн

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отношении женщины якобы поступила информация о незаконном оформлении на неё доверенности со стороны «недружественного государства». Её обвинили в возможной причастности к подготовке финансовых операций, направленных на финансирование «вражеской армии».
Под давлением звонящего женщина испугалась и поверила в рассказ. Её предупредили, что в случае отказа от сотрудничества домой приедет группа с обыском. Мошенник также уверял, что сотрудники банка замешаны в преступной схеме, и раскрыть их можно только при её содействии.
Следуя указаниям, жительница оформила кредитную карту через мобильное приложение, перевела туда свои сбережения и отправила всю сумму — около 500 тысяч рублей — на якобы «безопасный» счёт.
Мошенники настаивали, что операция проводится в рамках секретного расследования, и женщине запрещено сообщать об этом даже в банк. Деньги, как её заверили, должны были вернуться после завершения операции, однако этого не произошло.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.