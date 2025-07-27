Террористам из «Крокуса» сразу после теракта перевели деньги на побег из страны

«Неустановленный член преступной группы 22 марта 2024 года, сразу после совершения указанного террористического акта, через счет Юсуфзоды Я. Д. провел операции по переводу денежных средств на карту Фаридуни Ш. на сумму не менее 135 тысяч рублей. Средства предназначались для обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. (внесены в перечень террористов и экстремистов) покинуть территорию Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные дела.