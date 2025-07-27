Мужчина утонул в запрещённом месте под Новосибирском

За прошедшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 19 пожаров, одно происшествие на воде и 9 ДТП. В селе Увальское утонул мужчина 1998 года рождения, сообщает МЧС региона.
«Его без признаков жизни вытащили из воды очевидцы. Купание в месте, не предназначенном для этого, снова привело к гибели человека», — отметили в ведомстве.
Четыре возгорания произошли в банях Новосибирска, Мошковского и Коченевского районов. Пожарные оперативно локализовали огонь, не допустив его распространения на соседние строения.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешённых местах, не употреблять алкоголь у воды и следить за детьми. Также важно соблюдать противопожарные меры, особенно при использовании открытого огня.