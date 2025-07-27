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После атаки ВСУ начались перебои с движением поездов под Волгоградом

В Волгоградской области после террористической атаки ВСУ нарушено движение поездов.

В Волгоградской области после террористической атаки ВСУ нарушено движение поездов. Составы задерживаются из-за перебоев с электропитанием контактной сети железной дороги, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги», — говорится в официальном сообщении.

По данным ведомства, права пассажиров будут соблюдены. Контролирует это лично волгоградский транспортный прокурор.

Ранее «МК» писал, что Волгоградская область подверглась атаке ВСУ. На фоне налета беспилотников был временно закрыт местный аэропорт.