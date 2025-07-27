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Пожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля

Примерно в 12 регионах России в ночь на 27 июля вводилась угроза атаки украинских беспилотников. В Смоленской и Ростовской области были сбиты шесть дронов, в последней из-за падения обломков была ранена женщина. В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда ввели ограничения полетов. В Запорожской области были ранены несколько человек. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению, и последствиях атак — в материале URA.RU.

Средства ПВО отражают ночную атаку украинских бесплиотников.

Примерно в 12 регионах России в ночь на 27 июля вводилась угроза атаки украинских беспилотников. В Смоленской и Ростовской области были сбиты шесть дронов, в последней из-за падения обломков была ранена женщина. В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда ввели ограничения полетов. В Запорожской области были ранены несколько человек. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению, и последствиях атак — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Ростовская область.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атакуют юг России. Онлайн-трансляция.

Окна в двух квартирах жилого дома, а также остекление автомобиля были повреждены из-за падения обломков дрона ВСУ в хуторе Лесной (Каменский район). Местная жительница была ранена в ногу, ее доставили в каменскую городскую больницу. По данным Минобороны, в с 21:50 по 00:00 по московскому времени в регионе было сбито восемь БПЛА.

Волгоградская область.

Дроны ВСУ попытались атаковать регион. Из-за падения обломков беспилотника нарушено питание в контактной электросети железной дороги в Октябрьском районе. Специальные службы проводят работу на объекте по устранению повреждений. Также жители области сообщали о сбоях в работе мобильного интернета.

На станции Жутово из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В связи с этим был задержан поезд № 509 Казань-Новороссийск более чем на час, ожидаются сбои в расписании других рейсов. На место происшествия направлены пожарные поезда.

Смоленская область.

Средства ПВО сбили шесть беспилотников Украины. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора региона Василия Анохина, нет.

Пензенская область.

В регионе был временно ограничен доступ к мобильному интернету. Это было связано с опасностью атаки БПЛА.

Запорожская область.

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи, которая везла пациентку 1967 года рождения. В результате атаки были ранены сама пациентка и водитель. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ограничения полетов.

В аэропортах нескольких городов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди таких регионов:

Калуга;Волгоград, были задержаны шесть рейсов;Нижний Новгород;Псков.

Угрозы атак БПЛА.

За ночь опасность атаки украинских дронов вводилась сразу в нескольких регионах России. Среди них:

Ростовская область;Белгородская область;Курская область (также введена опасность ракетной атаки, граждан призвали перейти в комнаты без окон и с прочными стенами — коридоры, ванные комнаты, кладовые);Орловская область;Воронежская область;Пензенская область;Тульская область;Московская область (Коломенский городской округ);Смоленская область;Чувашская Республика;Республика Татарстан;Липецкая область (Елец, Измалковский, Становлянский, Долгоруковский, Краснинский, Данковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский районы).

Подразделения ПВО в регионах были переведены в состояние повышенной боевой готовности. Жителям посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями и, в некоторых областях, укрыться в ближайших зданиях, парковках, подземных переходах до отмены воздушной тревоги. Также людей призвали не подходить к окнам и не снимать беспилотники, места их падения и работу ПВО.

Также, по данным Минобороны, средства ПВО сбили по два беспилотника в Брянской области и в Крыму. В Воронежской области сбит один дрон, сообщил губернатор Александр Гусев.

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