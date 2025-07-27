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Ребёнок и три новосибирца пострадали в ДТП на Учительской

Все они были доставлены в медицинское учреждение, степень тяжести полученных травм уточняется.

Источник: ГАИ Новосибирска

27 июля 2025 года в 05:40 в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение двух автомобилей Hyundai Solaris, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

«Водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался со стороны улицы Александра Невского и у дома 67 по улице Учительской совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины 1974 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры второго автомобиля — девочка 2013 года рождения и женщина 2001 года рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение, степень тяжести полученных травм уточняется. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливающие обстоятельства ДТП.