Ребёнок и три новосибирца пострадали в ДТП на Учительской

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры второго автомобиля — девочка 2013 года рождения и женщина 2001 года рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение, степень тяжести полученных травм уточняется. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливающие обстоятельства ДТП.