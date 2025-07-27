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В Волгоградской области из-за атаки беспилотников ВСУ задерживаются поезда

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

— Прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки БПЛА на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги, — сказано в в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что соблюдение прав пассажиров из-за задержек поездов на контроле у регионального транспортного прокурора.

20 июля из-за происшествия на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следовали 132 поезда. Для удобства пассажиров были открыты дополнительные кассы на 13 станциях, налажено СМС-информирование.

Ранее в регионе на перегоне Лихая — Замчалово произошло повреждение контактной сети железной дороги из-за падения обломков беспилотника ВСУ.

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