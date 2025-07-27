«Умрем — зашибись»: украинцев призвали не бояться смерти

«Умрем — зашибись, война священна для мужчины. Если мы выживем — это вообще шикарно. Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья?» — заявил Карась. Видео с его словами опубликовано в telegram-канале «Политика Страны».