Лодка с людьми перевернулась на Бухтарме

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасателям Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка лодка, в которой находилось 4 человека перевернулась и люди находится за бортом.