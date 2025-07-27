Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лодка с людьми перевернулась на Бухтарме

На Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Getty Images

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасателям Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка лодка, в которой находилось 4 человека перевернулась и люди находится за бортом.

Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью все находились в спасательных жилетах.

На место происшествия прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и безопасно доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия.