Лодка с людьми перевернулась на Бухтарме

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасателям Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка лодка, в которой находилось 4 человека перевернулась и люди находится за бортом.
Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью все находились в спасательных жилетах.
На место происшествия прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и безопасно доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия.