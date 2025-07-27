Пассажирский самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

В международном аэропорту Денвера, штат Колорадо, произошло возгорание на борту пассажирского самолёта Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines.
Проблемы с самолётом возникли во время взлёта: внезапно загорелась стойка шасси, когда воздушное судно направлялось в Майами. На борту находились шесть членов экипажа и 173 пассажира. Всех людей пришлось срочно эвакуировать из самолёта через аварийный трап.
По информации экстренных служб, пять человек получили лёгкие травмы, один пассажир был госпитализирован. Остальные пассажиры вылетят в Майами на другом самолёте, но позже, поскольку из-за инцидента в аэропорту было задержано 87 рейсов.
Ранее вылетевший в Сочи из Новосибирска Boeing S7 в течение некоторого времени кружил в небе рядом с аэропортом вылета, после чего экипажу дали команду вернуться в воздушную гавань.