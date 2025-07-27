Пассажирский самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

Проблемы с самолётом возникли во время взлёта: внезапно загорелась стойка шасси, когда воздушное судно направлялось в Майами. На борту находились шесть членов экипажа и 173 пассажира. Всех людей пришлось срочно эвакуировать из самолёта через аварийный трап.