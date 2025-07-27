В Ленобласти объявили опасность атаки украинских дронов в день ВМФ

В Ленобласти могут наблюдаться сбои мобильного интернета.
В Ленинградской области ввели режим угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее, 25 июля, сообщали о якобы отмене салюта, прохождения колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов и Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщали MK.RU со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту второй столицы России. Отмечалось, что позже пресс-служба эту информацию удалила.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше