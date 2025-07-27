Неизвестные беспилотники вторглись на территорию японской АЭС «Гэнкай»

Три беспилотника вторглись на территорию ядерного комплекса на юго-западе Японии.
Три неизвестных беспилотника проникли на территорию атомной электростанции «Гэнкай» на юго-западе Японии. Об этом сообщил национальный орган по надзору за ядерной энергетикой, сославшись на данные оператора станции — компании Kyushu Electric Power Co.
«В субботу три беспилотника проникли на территорию ядерного энергетического комплекса “Генкай” на юго-западе Японии, что побудило власти проверить объект на предмет взлома», — пишет Japan Wire by Kyodo News. Издание ссылается на надзорное ведомство.
Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. После получения сообщения специалисты экстренно осмотрели энергокомплекс. Отклонений от стандартных показателей не зафиксировано, угрозы для окружающей территории отсутствуют.
Владельцы станции и представители местных властей отметили, что уровень радиации в районе АЭС остается в допустимых пределах. Нарушений работы оборудования или признаков несанкционированного доступа выявлено не было. В связи с происшествием эвакуация населения не потребовалась.
В настоящее время полиция ведет поиски беспилотников и выясняет, кто управлял ими и с какой целью осуществлялся полет. В японском надзорном органе подчеркнули, что любые полеты дронов над атомными электростанциями или вблизи них категорически запрещены законодательством.