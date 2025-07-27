Неизвестные беспилотники вторглись на территорию японской АЭС «Гэнкай»

В настоящее время полиция ведет поиски беспилотников и выясняет, кто управлял ими и с какой целью осуществлялся полет. В японском надзорном органе подчеркнули, что любые полеты дронов над атомными электростанциями или вблизи них категорически запрещены законодательством.