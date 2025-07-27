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Силы ПВО ликвидировали за ночь 99 вражеских дронов над территорией РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 99 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 36 дронов ликвидировали над Брянской областью, еще 21 беспилотник зафиксировали над территорией Смоленской области.

Кроме того, 10 БПЛА уничтожили над Калужской областью, по девять — над территориями Волгоградской и Ростовской областей и еще четыре над Республикой Крым.

Также по два дрона сбили над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря.

В Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской области зафиксировали по одному беспилотнику, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ предприняли попытки атаковать Владикавказ и Нальчик. В аэропорту и на всей территории Северной Осетии был введен план «Ковер». Власти Кабардино-Балкарии также объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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