Сибирячка с тремя детьми эвакуировалась из горящего дома в Качуге

Утром 26 июля в Качуге произошел пожар в жилом двухквартирном доме на улице 9 Мая. Очевидцы сообщили о вспыхнувшем огне. Но жильцы дома, среди которых были женщина и трое детей в возрасте семи, пяти и трех лет, смогли эвакуироваться через окно. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.