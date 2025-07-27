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Сибирячка с тремя детьми эвакуировалась из горящего дома в Качуге

Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 26 июля в Качуге произошел пожар в жилом двухквартирном доме на улице 9 Мая. Очевидцы сообщили о вспыхнувшем огне. Но жильцы дома, среди которых были женщина и трое детей в возрасте семи, пяти и трех лет, смогли эвакуироваться через окно. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— К месту были направлены пять спасателей МЧС России и две спецмашины. На момент прибытия первого подразделения горела веранда одной из квартир, — рассказывают спасатели.

Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров в течение десяти минут. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня на вторую квартиру, баню и гараж.

Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде.