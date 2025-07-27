ПВО отразила ночную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

В результате атаки в Каменске-Шахтинском повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района пострадали два автомобиля, а обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома на улице Королёва и на крышу здания на улице Свободы. На улице Ворошилова также были зафиксированы падения обломков.
Слюсарь подчеркнул, что, несмотря на повреждения, возгораний не произошло, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область с помощью БПЛА. Из-за налёта беспилотников в регионе задерживаются поезда.