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Почти 100 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Ночью 27 июля силы ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Почти сто дронов ВСУ атаковали регионы России ночью.

Ночью 27 июля силы ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля.

«…уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Самая большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью, 10 — над Калужской. Над Волгоградской и Ростовской областями по девять аппаратов, четыре — над Крымом, по два БПЛА сбито в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбито в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее в Волгоградской области движение поездов было приостановлено вследствие атаки украинских дронов, нацеленной на объекты железнодорожной инфраструктуры. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры региона, происшествие зафиксировано на станции Жутово, расположенной в Октябрьском районе. В результате удара было повреждено электроснабжение контактной сети.

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