Почти 100 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Самая большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью, 10 — над Калужской. Над Волгоградской и Ростовской областями по девять аппаратов, четыре — над Крымом, по два БПЛА сбито в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбито в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.