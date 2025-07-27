Почти 100 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Почти сто дронов ВСУ атаковали регионы России ночью.
Ночью 27 июля силы ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля.
«…уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Самая большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью, 10 — над Калужской. Над Волгоградской и Ростовской областями по девять аппаратов, четыре — над Крымом, по два БПЛА сбито в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбито в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.
Ранее в Волгоградской области движение поездов было приостановлено вследствие атаки украинских дронов, нацеленной на объекты железнодорожной инфраструктуры. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры региона, происшествие зафиксировано на станции Жутово, расположенной в Октябрьском районе. В результате удара было повреждено электроснабжение контактной сети.