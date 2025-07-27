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Силы ПВО России уничтожили 99 украинских беспилотников за ночь

С 21:50 по московскому времени 26 июля до 05:20 27 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили 99 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью — 36, ещё 21 беспилотник был сбит над Смоленской областью. В Калужской области уничтожены 10 дронов, по девять — над Волгоградской и Ростовской областями. Ещё четыре БПЛА были сбиты над территорией Крыма. Кроме того, в Воронежской и Курской областях ликвидировали по два дрона, а по одному — над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что из-за налёта вражеских БПЛА в Волгоградской области задерживаются поезда и самолёты. По словам губернатора, люди при атаке ВСУ на регион не пострадали.

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