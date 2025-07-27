Силы ПВО России уничтожили 99 украинских беспилотников за ночь

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью — 36, ещё 21 беспилотник был сбит над Смоленской областью. В Калужской области уничтожены 10 дронов, по девять — над Волгоградской и Ростовской областями. Ещё четыре БПЛА были сбиты над территорией Крыма. Кроме того, в Воронежской и Курской областях ликвидировали по два дрона, а по одному — над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.