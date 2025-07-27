Демократы требуют копию книги Эпштейна с непристойным рисунком Трампа

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором утверждалось, что его журналисты ознакомились с альбомом, подготовленным к 50-летию финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно публикации, президент США Дональд Трамп, предположительно, направил Эпштейну письмо, к которому приложил собственноручно выполненный рисунок обнаженной женщины в качестве подарка. В то же время предприниматель Илон Маск публично выразил сомнения относительно подлинности этого письма. Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении подать в суд на WSJ, ее материнскую компанию NewsCorp, а также на медиамагната Руперта Мердока.