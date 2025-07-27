Демократы требуют копию книги Эпштейна с непристойным рисунком Трампа

Демократы затребовали книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа.
Демократы в конгрессе США потребовали предоставить им копию «книги дней рождения» американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которой якобы содержится непристойное стихотворение и рисунок нынешнего президента Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствует письмо конгрессменов к адвокатам наследников покойного Эпштейна.
«В пятницу демократы Палаты представителей направили письмо адвокатам, представляющим интересы наследников Джеффри Эпштейна, с просьбой предоставить им копию так называемой “книги дней рождения”, которая, как сообщается, содержит непристойное стихотворение и рисунок Дональда Трампа в честь 50-летия покойного сексуального преступника», — пишет The Guardian. Издание ссылается на документ.
По информации газеты, с соответствующим запросом к юристам обратились члены палаты представителей от Демократической партии Ро Ханна и Роберт Гарсия. Они заявили, что материалы книги могут оказать заметное влияние на возможности конгресса по осуществлению контроля за действиями Белого дома в контексте расследования скандала, связанного с Эпштейном.
Конгрессмены подчеркнули, что требуют предоставить полную и неотредактированную версию документа к 10 августа. Ханна также выразила недовольство тем, что конгресс ушел на каникулы, так и не рассмотрев его инициативу по раскрытию материалов по делу Эпштейна.
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Инициатива демократов последовала после заявления адвоката Брэда Эдвардса, представляющего интересы жертв Эпштейна. В интервью телеканалу MSNBC юрист сообщил, что книга была передана наследникам и выразил уверенность, что они смогут предоставить ее по первому требованию.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором утверждалось, что его журналисты ознакомились с альбомом, подготовленным к 50-летию финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно публикации, президент США Дональд Трамп, предположительно, направил Эпштейну письмо, к которому приложил собственноручно выполненный рисунок обнаженной женщины в качестве подарка. В то же время предприниматель Илон Маск публично выразил сомнения относительно подлинности этого письма. Трамп, в свою очередь, сообщил о намерении подать в суд на WSJ, ее материнскую компанию NewsCorp, а также на медиамагната Руперта Мердока.