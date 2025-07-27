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В Пулково ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА Новости

«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.