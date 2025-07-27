В Пулково ввели ограничения на полеты

«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.