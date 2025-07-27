Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России

Организаторы теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» дали исполнителям 135 тысяч рублей для побега из России. Соответствующая информация следует из материалов дела.
Следователи выяснили, что все средства поступали на банковский счет Шамсидина Фаридуни* от неизвестного участника преступной организации.
Предполагалось, что этой суммы должно хватить для быстрого побега с территории страны, передает ТАСС.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. За год с момента трагедии удалось арестовать 27 подозреваемых — исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы». Кроме того, «ВМ» рассказала о предполагаемых организаторах теракта, а также о ходе и предварительных итогах расследования.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.