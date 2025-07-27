Пулково временно закрылся из-за угрозы атаки ВСУ

Аэропорт Петербурга приостановил работу.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер стало важной составляющей для поддержания безопасности авиаперевозок.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой украинских беспилотников. Глава области также отметил, что в связи с введенными мерами возможно временное снижение качества мобильного интернет-соединения.