В Армении хотят тайно демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны: что о нем известно

«Как специалист, я не понимаю, чем может помешать градостроительной линии красивый, интересный памятник, установленный в 1956 году. Есть один любопытный момент: в 1956 году из окопов Севастополя, где воевали артикцы, взяли горсть земли и заложили ее в основание стелы», — рассказал Геворкян в беседе со Sputnik Армения. Он отметил, что жители Артика возмущены планами по сносу памятника. «Ведь их деды воевали против фашизма на фронтах Великой Отечественной, и многие из них не вернулись с войны», — добавил он.