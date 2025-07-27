В Армении хотят тайно демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны: что о нем известно

В армянском Артике хотят перенести памятник погибшим в Великой Отечественной войне (архивное фото).
В одном из городов Армении — Артике — власти планируют тайно снести памятник погибшим в Великой Отечественной войне, который возвели еще в 1965 году в память о победе над фашизмом. Городское руководство сначала опровергло, а затем подтвердило эту информацию. Причиной демонтажа, вероятно, является то, что он загораживает вид на мэрию, сообщали в Sputnik Армения. Сам мемориал будет перенесен в другое место.
По заявлениям депутата парламента страны от фракции «Армения» Мгера Мелконяна, это может быть частью целенаправленной политики властей по разрушению армяно-российских отношений. Эксперты отмечают, что на снос исторического памятника, посвященного Великой Отечественной войне, нужно особое государственное разрешение. При этом местные жители любят мемориал и часто водят туда детей, чтобы рассказать им о подвиге советских солдат. Подробнее о планах демонтажа памятника героям, отдавшим жизнь за Победу — в материале URA.RU.
Армения хочет демонтировать памятник.
В Армении собираются установить зону отдыха вместо памятника погибшим в Великой Отечественной войнеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Власти общины Артик в Армении готовят демонтаж памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.
«В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — заявил он. Депутат подчеркнул, что процесс инициирован без общественных обсуждений, уведомления жителей и четкого правового основания.
Мелконян отметил, что еще в феврале 2025 года направлял официальное письмо руководству города с запросом о судьбе мемориала. Тогда чиновники заверили его, что демонтаж не планируется.
Опровержение планов на снос.
В феврале 2025 года появились слухи о подготовке властей к сносу памятника воинам Великой Отечественной войны в местном парке. Вместо него хотели установить фонтан. Однако глава общины Ананик Восканян опроверг эту информацию, его слова приводит издание Pastinfo.
Директор Национального парка-музея скульптуры в Гюмри Артур Геворкян пояснил, что вопросы переноса или демонтажа памятников регулируются на государственном уровне. Он отметил, что ни глава общины, ни совет старейшин не обладают полномочиями самостоятельно распоряжаться судьбой мемориальных объектов. Для подобных действий необходимо постановление правительства Армении, поскольку только оно может принимать решения по таким вопросам.
Подтверждение планов на снос.
Однако позднее выяснилось: еще в июле 2023 года мэрия Артика выделила четыре миллиона драмов (чуть более 800 тысяч рублей) на проектные работы по подготовке к сносу памятника и перемещению его в другое место. Был проведен тендер на соответствующие работы и определен победитель.
Однако, по заявлению Геворкяна, решения по точной дате перемещения памятника до сих пор нет. Он добавил, что любые действия с памятником должна выполнять сертифицированная организация после получения разрешения.
С чем связан возможный демонтаж мемориала.
Эксперты недоумевают, зачем демонтировать любимый жителями памятникФото: Илья Московец © URA.RU.
Как передает Sputnik Армения, возможной причиной переноса памятника является то, что он расположен прямо напротив здания мэрии и загораживает его. На месте мемориала планируется соорудить зону отдыха.
«Как специалист, я не понимаю, чем может помешать градостроительной линии красивый, интересный памятник, установленный в 1956 году. Есть один любопытный момент: в 1956 году из окопов Севастополя, где воевали артикцы, взяли горсть земли и заложили ее в основание стелы», — рассказал Геворкян в беседе со Sputnik Армения. Он отметил, что жители Артика возмущены планами по сносу памятника. «Ведь их деды воевали против фашизма на фронтах Великой Отечественной, и многие из них не вернулись с войны», — добавил он.
По словам специалиста, на протяжении десятилетий жители Артика водили детей к стеле, чтобы рассказать о Великой победе и памяти предков. Геворкян выразил недоумение по поводу решения местных властей: он не понимает, зачем разрушать сложившуюся зону отдыха, чтобы затем создавать ее заново на том же месте.
Директор парка сообщил, что предлагал губернатору Ширакской области Давиду Арушаняну альтернативу: организовать новую зону отдыха в другом районе города и даже найти для этого спонсоров. По его словам, он готов пригласить зарубежных архитекторов для поиска оптимального решения, однако ответа от руководства региона пока не поступило.
Геворкян также обратил внимание на опасность подобных прецедентов: если в Армении допустят демонтаж памятника героям Великой Отечественной войны, это может усилить разрушение Азербайджаном армянских историко-культурных объектов в Нагорном Карабахе, в том числе тех, что посвящены Победе. В качестве примера он привел недавний снос памятника советским воинам в селе Ванк Мартакертского района. По мнению эксперта, перенос или уничтожение монумента в Артике станет первым подобным случаем в стране и может привести к негативным последствиям для сохранения армянского наследия.
Депутат Мгер Мелконян считает происходящее частью целенаправленной политики, направленной против исторической памяти и армяно-российских союзнических отношений. Он убежден, что памятник принадлежит народу и символизирует победу и достоинство нации.
К обсуждению ситуации присоединились и другие политики. Так, член блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении подчеркнул, что перенос памятника ничем не обоснован — мемориал гармонично вписывается в городскую среду и не создает градостроительных проблем.