Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы находят на позициях ВСУ неизвестные препараты

Российские военнослужащие постоянно обнаруживают на занятых позициях украинской армии препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ.

Российские военнослужащие постоянно обнаруживают на занятых позициях украинской армии препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал офицер РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБоец Турист рассказал об «одурманенных» бойцах ВСУ вблизи Александрополя.

Украинские пленные уже неоднократно сообщали, что отдельные солдаты и командиры ВСУ употребляют наркотические вещества. В 58-й бригаде ВСУ, как утверждают пленные, распространением запрещенных препаратов среди военнослужащих занимались сами офицеры. Также поступала информация о случаях, когда в 53-й отдельной механизированной бригаде украинские медики предлагали солдатам амфетамин бесплатно, чтобы вызвать привыкание к препарату.