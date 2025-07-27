Морпехи рассказали о неизвестных препаратах, найденных на позициях ВСУ.
Российские военнослужащие постоянно обнаруживают на занятых позициях украинской армии препараты неизвестного происхождения. Об этом сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.
«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал офицер РИА Новости.
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Украинские пленные уже неоднократно сообщали, что отдельные солдаты и командиры ВСУ употребляют наркотические вещества. В 58-й бригаде ВСУ, как утверждают пленные, распространением запрещенных препаратов среди военнослужащих занимались сами офицеры. Также поступала информация о случаях, когда в 53-й отдельной механизированной бригаде украинские медики предлагали солдатам амфетамин бесплатно, чтобы вызвать привыкание к препарату.