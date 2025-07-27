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В Минусинске под стражу взяли подозреваемого-душителя

Житель Минусинска расправился с приятелем в результате ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске под стражу взяли местного жителя, подозреваемого в убийстве своего приятеля. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Предварительно известно, что двое мужчин устроили застолье на квартире одного из них. Это было 21 июля. В какой-то момент неосторожно брошенное слово, упрек или жест — и вот уже разговор пошел на повышенных тонах. Обстановка накалялась…

Подозреваемый потерял над собой контроль, схватил металлическую трубу и ударил собутыльника, затем удары посыпались один за другим. И вот схватил веревку, накинул на шею и стал затягивать концы. Потерпевший скончался на месте.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). И по ходатайству следствия Минусинский городской суд заключил его под стражу на два месяца.