Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Украинские беспилотники минувшей ночью, на 27 июля, были сбиты в Ростовской области в городах Каменск-Шахтинский и Волгодонск и Каменском и Белокалитвинском районах, проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района пострадали два автомобиля, обломки беспилотника упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале о последствиях атак.
Из людей никто не пострадал, подчеркнул чиновник.
По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны ночью, в период с 21:50 до 05:20 мск, сбили над территорией Ростовской области девять украинских беспилотников, причем восемь из них — до полуночи.