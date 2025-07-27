ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из РФ

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили исполнителям 135 тысяч рублей, чтобы те смогли покинуть территорию России. Об этом стало известно из материалов дела, предоставленных ТАСС.
По данным следствия, эти средства были переведены на счёт Шамсидина Фаридуни* от неизвестного участника преступной группы. Предполагалось, что этой суммы будет достаточно, чтобы исполнители теракта смогли скрыться из страны.
По словам обвиняемых, после теракта они планировали добраться до Киева, где им обещали по миллиону рублей. В Брянской области их ждала «группа», которая должна была помочь пересечь границу и попасть на территорию Украины.
Недавно стало известно, что трое исполнителей теракта в «Крокусе» были под воздействием мефедрона.
Ранее KP.RU сообщил, что начались предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе». Судьям предстоит изучить более 400 томов материалов, прежде чем вынести приговор.
*Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.