Житель Хабаровска повторно задержан за вождение в нетрезвом виде

Весной этого года в Хабаровском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль. За рулем находился 37-летний житель краевого центра. Мужчина оказался нетрезв и уже был лишен водительских прав ранее. Его дело направлено в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В марте сотрудники Госавтоинспекции в селе Рощино остановили для проверки документов автомобиль. Управлял машиной 37-летний мужчина, житель Хабаровска. Полицейские заподозрили, что водитель пьян, и предложили пройти медосвидетельствование. Экспертиза это подтвердила — в крови мужчины выявили алкоголь.