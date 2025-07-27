Житель Хабаровска повторно задержан за вождение в нетрезвом виде

Весной этого года в Хабаровском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль. За рулем находился 37-летний житель краевого центра. Мужчина оказался нетрезв и уже был лишен водительских прав ранее. Его дело направлено в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В марте сотрудники Госавтоинспекции в селе Рощино остановили для проверки документов автомобиль. Управлял машиной 37-летний мужчина, житель Хабаровска. Полицейские заподозрили, что водитель пьян, и предложили пройти медосвидетельствование. Экспертиза это подтвердила — в крови мужчины выявили алкоголь.
«Как рассказал задержанный, он находился в гостях, где употреблял спиртное, после чего решил проехаться по району. Машину взял во временное пользование у знакомой», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.
Сотрудники полиции установили, что мужчина ранее уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение. Повторное вождение в пьяном виде уже считается уголовным преступлением.
Против водителя открыли уголовное дело по статье УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее уже наказанным за такое правонарушение. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Автомобиль возвращен собственнику.