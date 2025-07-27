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Псковская область подверглась атаке БПЛА ВСУ

Над территорией Псковской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований.

Над территорией Псковской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Невельском МО Псковской области сбит 1 БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков», — отметил глава региона.

В связи с инцидентом в области введен режим беспилотной опасности. Губернатор предупредил жителей о возможных временных перебоях в работе средств связи.

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территориями 12 регионов 99 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ массово сдаются в плен из-за страха перед стрелковым боем.

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