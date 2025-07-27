Псковская область подверглась атаке БПЛА ВСУ

Над территорией Псковской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«В Невельском МО Псковской области сбит 1 БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков», — отметил глава региона.
В связи с инцидентом в области введен режим беспилотной опасности. Губернатор предупредил жителей о возможных временных перебоях в работе средств связи.
Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территориями 12 регионов 99 вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что ВСУ массово сдаются в плен из-за страха перед стрелковым боем.