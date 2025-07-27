В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживают поезда

«Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — сообщал ночью 27 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Приволжская железная дорога сообщила около 01:00 мск 27 июля, что из-за повреждения контактной сети более чем на час был задержан поезд № 509 Казань — Новороссийск.
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