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В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживают поезда

На станции Жутово в Волгоградской области в результате атак БПЛА было нарушено электропитание на контактной сети железной дороги. Это вызвало задержки поездов, следует из сообщения Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Агентство «Москва»

«Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — сообщал ночью 27 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Приволжская железная дорога сообщила около 01:00 мск 27 июля, что из-за повреждения контактной сети более чем на час был задержан поезд № 509 Казань — Новороссийск.

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