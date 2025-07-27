Шесть БПЛА сбито в небе над Псковской областью за утро

«По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!» — обратился к землякам глава региона и напомнил о запрете на публикацию кадров работы ПВО.
Часом ранее Ведерников сообщал об одном сбитом БПЛА в Невельском округе Псковской области. А с 21:50 мск 26 июля до 05:20 27 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 99 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью — 36, ещё 21 беспилотник был сбит над Смоленской областью.