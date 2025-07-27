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Над Псковской областью силы ПВО сбили еще 6 украинских беспилотников

Работа ПВО в небе над Псковской областью продолжается, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Источник: Аргументы и факты

В Псковской области 27 июля были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Система противовоздушной обороны продолжает работать в небе над Псковской областью. По предварительным данным, были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов противника», — подчеркнул Михаил Ведерников.

До этого глава региона сообщил, что в Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один украинский БПЛА.

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