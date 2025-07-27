Над Псковской областью силы ПВО сбили еще 6 украинских беспилотников

В Псковской области 27 июля были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
«Система противовоздушной обороны продолжает работать в небе над Псковской областью. По предварительным данным, были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов противника», — подчеркнул Михаил Ведерников.
До этого глава региона сообщил, что в Невельском муниципальном округе Псковской области сбит один украинский БПЛА.
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