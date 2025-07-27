Ранее судимого мужчину задержали за кражу велосипеда на востоке Москвы

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома. В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что с лестничной площадки жилого дома в Заводском проезде был украден принадлежащий ему велосипед стоимостью 26 тыс. руб. В результате проверочных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на Измайловской площади во время поездки на похищенном транспортном средстве. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Алтая», — говорится в сообщении.