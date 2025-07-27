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Ранее судимого мужчину задержали за кражу велосипеда на востоке Москвы

В Восточном административном округе столицы полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по ВАО.

Источник: РИА "Новости"

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома. В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что с лестничной площадки жилого дома в Заводском проезде был украден принадлежащий ему велосипед стоимостью 26 тыс. руб. В результате проверочных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на Измайловской площади во время поездки на похищенном транспортном средстве. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Алтая», — говорится в сообщении.

Было установлено, что на место преступления фигурант пришел со своей знакомой, которую заверил, что забирает принадлежащий ему велосипед у своей подруги. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.