Раскрыты детали гибели семьи при взрыве дома в Саратове: недавно они отмечали день рождения

В Саратове при взрыве в жилом доме погибла семья. Среди жертв оказалась талантливая выпускница сельской школы, которая незадолго до трагедии отметила свой день рождения. Об этом информирует «Российская газета».
Согласно информации из источника, Екатерина Е. отпраздновала свой 32-й день рождения буквально накануне трагического события — 21 июля. Она родилась в небольшом городке Александров Гай, рядом с Казахстаном. Екатерина была одной из лучших учениц города и окончила школу с серебряной медалью. После этого она поступила на химический факультет городского университета.
Георгий, супруг Екатерины, также родился в Алгае. Он получил высшее образование в области железнодорожного транспорта и работал начальником железнодорожной станции. Известно, что вместе с супругами при взрыве погиб их 4-летний ребенок.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалисты продолжают разбирать завалы.
Недавно губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что семьи погибших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Саратове получат по миллиону рублей в качестве материальной помощи.