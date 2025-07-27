Раскрыты детали гибели семьи при взрыве дома в Саратове: недавно они отмечали день рождения

Согласно информации из источника, Екатерина Е. отпраздновала свой 32-й день рождения буквально накануне трагического события — 21 июля. Она родилась в небольшом городке Александров Гай, рядом с Казахстаном. Екатерина была одной из лучших учениц города и окончила школу с серебряной медалью. После этого она поступила на химический факультет городского университета.