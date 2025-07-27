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В Самарской области задержали подозреваемую в краже 11 тысяч рублей у пенсионера

В Шигонском районе Самарской области полицейские оперативно задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в краже 11 тысяч рублей у 75-летнего местного жителя.

В Шигонском районе Самарской области полицейские оперативно задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в краже 11 тысяч рублей у 75-летнего местного жителя.

Пенсионер обратился в полицию, сообщив, что деньги пропали из сумки в прихожей его квартиры. Оперативники установили, что накануне он провел вечер с ранее судимой за кражи и грабежи безработной женщиной.

Злоумышленница дождалась, пока хозяин уснет, похитила деньги и скрылась. При задержании она призналась в содеянном и добровольно вернула 9,7 тысячи рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Расследование продолжается.

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