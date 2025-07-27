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FT сообщила о «воинственных» переговорах перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Министр торговли США Говард Латник и высокопоставленные представители Евросоюза провели 26 июля интенсивные переговоры по вопросу тарифов, которые могут быть введены на европейскую сталь, автомобили и фармацевтические товары. Обсуждение прошло накануне встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

США и ЕС провели переговоры по пошлинам.

Министр торговли США Говард Латник и высокопоставленные представители Евросоюза провели 26 июля интенсивные переговоры по вопросу тарифов, которые могут быть введены на европейскую сталь, автомобили и фармацевтические товары. Обсуждение прошло накануне встречи президента Штатов Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС», — пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Собеседники газеты отмечают, что дискуссия временами приобретала ожесточенный характер.

В пятницу, 25 июля, президент США Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, который стал его первым приездом в Великобританию с момента вступления в должность главы Штатов. В ходе поездки американский лидер планирует посетить два принадлежащих ему гольф-клуба, а также провести церемонию открытия третьего объекта. Кроме того, ожидается неофициальная встреча Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить вопросы торговых отношений между Евросоюзом и Штатами во время встречи с Трампом, запланированной на воскресенье.

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