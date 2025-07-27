FT сообщила о «воинственных» переговорах перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

В пятницу, 25 июля, президент США Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, который стал его первым приездом в Великобританию с момента вступления в должность главы Штатов. В ходе поездки американский лидер планирует посетить два принадлежащих ему гольф-клуба, а также провести церемонию открытия третьего объекта. Кроме того, ожидается неофициальная встреча Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить вопросы торговых отношений между Евросоюзом и Штатами во время встречи с Трампом, запланированной на воскресенье.