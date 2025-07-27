В Молдове водитель автобуса с пассажирами скончался во время вождения: У 48-летнего мужчины остановилось сердце

48-летний водитель скончался из-за остановки сердца во время вождения.
Трагедия произошла на трассе R-6 неподалеку от села Октябрьское Сынжерейского района. Мужчина управлял автобусом, когда почувствовал себя плохо, не справился с управлением и съехал с трассы, сообщила пресс-секретарь Сынжерейского полицейского инспектората Светлана Талпа.
При этом, по данным осмотра места происшествия, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Тело мужчины было отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Ведётся расследование.