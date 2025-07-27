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В Молдове водитель автобуса с пассажирами скончался во время вождения: У 48-летнего мужчины остановилось сердце

Трагедия произошла неподалеку от села Октябрьское Сынжерейского района [видео]

Источник: Комсомольская правда

48-летний водитель скончался из-за остановки сердца во время вождения.

Трагедия произошла на трассе R-6 неподалеку от села Октябрьское Сынжерейского района. Мужчина управлял автобусом, когда почувствовал себя плохо, не справился с управлением и съехал с трассы, сообщила пресс-секретарь Сынжерейского полицейского инспектората Светлана Талпа.

При этом, по данным осмотра места происшествия, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель автобуса скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Тело мужчины было отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Ведётся расследование.