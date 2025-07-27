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В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл — РИА Новости. Водитель автомобиля BMW X3 в городе Магнитогорск Челябинской области выехал на мокрой дороге на тротуар, где насмерть сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо горадминистрации, сообщила пресс-служба областной ГАИ.

Источник: © РИА Новости

По данным ГАИ, предварительно, 26 июля около 23.43 (21.43 мск) водитель 1998 года рождения на автомобиле BMW X3 на мокром асфальте не справился с управлением, его машину занесло, и она выехала на тротуар. На тротуаре автомобиль сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо здания администрации.

«В результате ДТП пешеход, 1993 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Два пассажира автомобиля, 1993 и 1999 года рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, уточняется в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются, отмечает ГАИ.