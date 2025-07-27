В Магнитогорске автомобиль насмерть сбил пешехода

По данным ГАИ, предварительно, 26 июля около 23.43 (21.43 мск) водитель 1998 года рождения на автомобиле BMW X3 на мокром асфальте не справился с управлением, его машину занесло, и она выехала на тротуар. На тротуаре автомобиль сбил пешехода, после чего наехал на крыльцо здания администрации.