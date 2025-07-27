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Шесть юрлиц признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл», а также еще четыре организации признаны потерпевшими по делу о нападении террористов на концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В результате совершения Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З., Фаридуни Ш., Рачабализодой С. М., а также иными лицами террористического акта уничтожено здание “Крокус сити холл” и находящееся в нем имущество, принадлежащее АО “Крокус интернэшнл”, ООО “Сервис холл”, ПАО “Мобильные телесистемы”, ООО “Т2 мобайл”, ООО “МСМ” и ООО “С-сервис”. Все указанные юрлица проходят по делу потерпевшими», — сказано в материалах дела.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, потерпевшие как лично, так и через своих представителей имеют право участвовать в рассмотрении уголовного дела в суде, а также заявлять гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан».