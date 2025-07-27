Шесть юрлиц признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.