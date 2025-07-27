Водитель в Магнитогорске насмерть сбил пешехода у крыльца мэрии

Водитель автомобиля марки BMW в Магнитогорске сбил насмерть пешехода и вылетел на крыльцо мэрии города. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за мокрой дороги и превышения скорости. По этим причинам автомобилист потерял управление, ушел в занос и сбил 32-летнюю женщину на тротуаре.
После машина вылетела на крыльцо местной администрации.
В BMW серьезные травмы получили два пассажира — их госпитализировали медики. На данный момент следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего, уточнили в Telegram-канале ведомства.
26 июля три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья. 47-летний водитель грузовика с полуприцепом Scania совершил наезд на две легковые машины — Lexus и Lada, которые ранее остановились на обочине из-за аварии.