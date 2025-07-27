Водитель в Магнитогорске насмерть сбил пешехода у крыльца мэрии

26 июля три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья. 47-летний водитель грузовика с полуприцепом Scania совершил наезд на две легковые машины — Lexus и Lada, которые ранее остановились на обочине из-за аварии.