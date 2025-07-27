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Подростки на легковушке влетели в столб в Хабаровском крае

Авария произошла в Ванинском районе 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 июля в поселке Кенада Хабаровского края легковой автомобиль врезался в столб. За рулем находился подросток без водительских прав. Пострадали трое несовершеннолетних, один из них госпитализирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Все произошло в 18:15 возле дома № 32 по улице 40 лет Октября поселка Кенада Ванинского района. За рулем автомобиля Toyota Carina оказался подросток 2009 года рождения. Прав у него, естественно, не было — управлять машиной он не имел права.

«По предварительным данным, юный водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи. В салоне находились два пассажира — оба 2010 года рождения. Все трое получили травмы. Одного из пассажиров пришлось доставить в Ванинскую районную больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ванинского района.

Госавтоинспекция призывает родителей внимательно следить за тем, чем занимаются их дети. Напоминаем: родители несут персональную ответственность за нарушения ПДД, допущенные их несовершеннолетними детьми. Это указано в статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.