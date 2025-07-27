Подростки на легковушке влетели в столб в Хабаровском крае

Вечером 24 июля в поселке Кенада Хабаровского края легковой автомобиль врезался в столб. За рулем находился подросток без водительских прав. Пострадали трое несовершеннолетних, один из них госпитализирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло в 18:15 возле дома № 32 по улице 40 лет Октября поселка Кенада Ванинского района. За рулем автомобиля Toyota Carina оказался подросток 2009 года рождения. Прав у него, естественно, не было — управлять машиной он не имел права.
«По предварительным данным, юный водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи. В салоне находились два пассажира — оба 2010 года рождения. Все трое получили травмы. Одного из пассажиров пришлось доставить в Ванинскую районную больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ванинского района.
Госавтоинспекция призывает родителей внимательно следить за тем, чем занимаются их дети. Напоминаем: родители несут персональную ответственность за нарушения ПДД, допущенные их несовершеннолетними детьми. Это указано в статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.