Подростки на легковушке влетели в столб в Хабаровском крае

«По предварительным данным, юный водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи. В салоне находились два пассажира — оба 2010 года рождения. Все трое получили травмы. Одного из пассажиров пришлось доставить в Ванинскую районную больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ванинского района.