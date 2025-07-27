Три подъезда поврежденного дома в Саратове открыты для жителей

Доступ в квартиры трёх из пяти подъездов саратовского дома, где взрыв газа унёс семь жизней, открыт для жителей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с 7-го по 10-й этаж после взрыва в десятиэтажке Саратова. Первоначально сообщалось о трёх погибших, позже число возросло до семи (включая ребёнка). В регионе действует режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным МЧС, за медпомощью обратились 16 человек, судьба ещё четверых (включая ребёнка) неизвестна. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мэр Михаил Исаев заявил, что эксперты признали безопасным пребывание жителей в квартирах первых трёх подъездов, восстановлены водоснабжение и электроснабжение.
В подъезды, где существует угроза, доступ закрыт — имеются в виду подъезды 4 и 5 здания по улице дом 2, пояснили журналистам в пресс-службе главка на вопрос о доступе в неповреждённые квартиры. В остальные подъезды дома вход разрешен, добавили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что поисково-спасательные работы ведутся в непрерывном режиме.
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