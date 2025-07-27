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Штаб ВСУ сбежал из Покровска, оставив город бойцам ВС России

Штаб ВСУ эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Это указывает на скорое оставление города украинскими военнослужащими, сообщают военные telegram-каналы.

ВСУ покидают Красноармейск.

Штаб ВСУ эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Это указывает на скорое оставление города украинскими военнослужащими, сообщают военные telegram-каналы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия начала масштабное летнее наступление: позиции ВСУ зашатались сразу на трех направлениях. Карта.

«Под Красноармейском (Покровском) эвакуирован штаб украинской группировки. Это стандартный признак того, что город для них скоро будет потерян», — пишет telegram-канал «Военндело».

Днем ранее военный и политический аналитик из ДНР Ян Гагин сообщил, что большая часть командного состава украинских сил покинула Красноармейск на фоне начавшегося наступления российских войск. По словам эксперта, украинские военнослужащие, находящиеся в городе, находятся в состоянии деморализации и пытаются найти варианты для отхода из населенного пункта. Гагин также подчеркнул, что украинские подразделения осознают неизбежность перехода города под контроль российской армии.