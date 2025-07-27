Днем ранее военный и политический аналитик из ДНР Ян Гагин сообщил, что большая часть командного состава украинских сил покинула Красноармейск на фоне начавшегося наступления российских войск. По словам эксперта, украинские военнослужащие, находящиеся в городе, находятся в состоянии деморализации и пытаются найти варианты для отхода из населенного пункта. Гагин также подчеркнул, что украинские подразделения осознают неизбежность перехода города под контроль российской армии.