Женщина на Hyundai сбила мотоциклиста в Волгаре

В минувшую пятницу, 25 июля, в Самаре произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись в Волгаре. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Согласно данным полиции, все случилось в 19.40. 25-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Solaris по улице Парниковая. Около дома № 1 с прилегающей территории выехал 35-летний мотоциклист на Kawasaki Ninja. Транспортные средства столкнулись.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Его доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.