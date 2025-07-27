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Женщина на Hyundai сбила мотоциклиста в Волгаре

ДТП с участием иномарки и мотоцикла произошло в Самаре 25 июля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В минувшую пятницу, 25 июля, в Самаре произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись в Волгаре. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно данным полиции, все случилось в 19.40. 25-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Solaris по улице Парниковая. Около дома № 1 с прилегающей территории выехал 35-летний мотоциклист на Kawasaki Ninja. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Его доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.